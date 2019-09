Vrachtwagenbestuurder moet examens opnieuw afleggen na negeren van rood licht Koen Baten

27 september 2019

12u13 1 Temse Tim G. stond vanmorgen terecht in de politierechtbank van Dendermonde voor het negeren van een rood licht op de N16 in Temse. De chauffeur, die nog maar twee jaar zijn rijbewijs had, reed met zijn vrachtwagen door het rode licht aan 80 kilometer per uur.

Het excuus van de vrachtwagenbestuurder was dat hij niet meer tijdig kon remmen om zijn lading niet in gevaar te brengen. Maar op de foto van de flitspaal werd achteraf duidelijk dat de vrachtwagen helemaal niet geladen was. “Dit soort cowboys moeten uit het verkeer", aldus Peter D’Hondt. “Hij liegt gewoon over het feit dat hij niet geladen was op dat moment, en was bovendien niet aan zijn proefstuk toe", klinkt het.

De chauffeur werd in het verleden ook al eens veroordeeld voor drugs. Voor deze feiten kreeg hij een geldboete van 800 euro en 60 dagen rijverbod. Naast het afleggen van vier proeven moet hij ook bij een dokter aantonen dat hij nog geschikt is om achter het stuur plaats te nemen. De uitspraak over dit onderzoek volgt op 31 januari.