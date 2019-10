Vrachtwagen geladen met groenafval kantelt in bocht van oprit N16 Kristof Pieters

12 oktober 2019

23u44 0 Temse Op het viaduct van de N16 in Temse kantelde zaterdag kort na het middaguur een vrachtwagen geladen met allerhande groenafval. De bestuurder bleef ongedeerd.

De vrachtwagen kwam van de Krijgsbaan en nam de oprit van de N16 richting Bornem. Door het manoeuvre in combinatie met het hoge zwaartepunt van de lading kantelde de vrachtwagen. De chauffeur slaagde er in om zelf uit zijn stuurcabine te klauteren met wat hulp van een collega die voor hem reed. Hij bleef ongedeerd. De brandweer en een bergingsfirma kwamen ter plaatse om de lading van de rijbaan en het fietspad te verwijderen. Na een goed uur stond de vrachtwagen weer op zijn wielen. Door het ongeval was de oprit naar de N16 en de Temsebrug afgesloten voor alle verkeer wat voor heel wat verkeershinder zorgde in het centrum van Temse.