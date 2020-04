Vrachtwagen gekanteld nadat container tegen spoorbrug botst, geen treinverkeer meer tussen Sint-Niklaas en Puurs Kristof Pieters

07 april 2020

11u43 46 Bornem/Temse Op de N16 is dinsdagochtend een vrachtwagen gekanteld nadat deze met een container tegen de spoorwegbrug was gebotst. Het ongeval gebeurde tussen de Temsebrug en Buitenland in Bornem. De chauffeur raakte zwaargewond.

Het ongeval is vermoedelijk veroorzaakt doordat de container van de vrachtwagen nog in kipstand stond. De truck was de gewestweg opgereden en de opstaande container botste tegen de spoorwegbrug. Door de klap werd de container van de oplegger geslingerd en kantelde de truck.

De spoorwegbrug moet nu eerst door experten van Infrabel geïnspecteerd worden op schade. Voorlopig is er geen treinverkeer meer mogelijk tussen Sint-Niklaas en Puurs. Er zijn intussen door de NMBS vervangbussen ingelegd.