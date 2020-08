Voortaan maximum 50 km/uur in Hoogkamerstraat (TTS), Oostberg en Negenoogstraat Kristof Pieters

25 augustus 2020

14u27 8 Temse Het gemeentebestuur van Temse heeft recent enkele snelheidsbeperkingen ingevoerd in de Hoogkamerstraat, Oostberg en Negenoogstraat. Het is dus opletten, want voortaan bedraagt de maximumsnelheid er 50 kilometer per uur.

Het nieuwe snelheidsregime in de Hoogkamerstraat ging al begin augustus van kracht en geldt tussen de gemeentegrens met Sint-Niklaas (Eigenlo) en de gewestweg N16. Op dit traject is de snelheidslimiet voortaan 50 kilometer per uur. Voorheen mocht hier 70 per uur gereden worden.

Ook op de Oostberg en in de Negenoogstraat werd de snelheid verlaagd na asfalteringswerken. Dit gebeurde naar aanleiding van klachten van bewoners. Hier is nu eveneens een zone 50 ingevoerd.