Voorlopig geen livestream van gemeenteraad Kristof Pieters

12 juni 2020

13u08 0 Temse Door de coronacrisis vergadert de gemeenteraad van Temse sinds april enkel nog digitaal zonder publiek. Bert Bauwelinck (Tesamen) vindt dat de gemeente inspanningen moet doen om voor een livestream te zorgen.

Al twee keer zetelde de gemeenteraad van Temse van thuis uit en volgens voorzitter Geert Vandersickel zal dit wellicht ook in juni het geval zijn. “Ik begrijp dat een fysieke zitting in coronatijden niet kan maar begrijp niet dat er nog altijd geen livestreaming mogelijk is”, zegt Bauwelinck. “Dit vraagt volgens mij geen grote IT-kennis. Brugge doet het bijvoorbeeld via een kanaal op YouTube en in Sint-Niklaas kan men de audiostream beluisteren. Ik begrijp niet waarom Temse technisch zo beperkt zou zijn dat het hier onmogelijk is.”

Volgens Vandersickel deden de meeste gemeenten met een livestream dat vroeger ook al en hadden ze dus al de nodige software. “Maar het is geen goed idee om iets halsoverkop in te voeren”, vindt hij. “Bovendien is de bevolking via de raadsleden vertegenwoordigd. We zullen het nog eens bekijken maar als we er mee beginnen, willen we het wel goed doen.”

Ook algemeen directeur Nele De Cleen bevestigt dat Temse niet over de nodige apparatuur beschikt. Ze wijst er ook op dat de zittingen van de raad plaatsvinden zoals wordt voorgeschreven tijdens de coronacrisis.