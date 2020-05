Voor rechter wegens dealen cocaïne: “Geld nodig om boetes politierechtbank te betalen” Nele Dooms

05 mei 2020

16u06 3 Temse De Dendermondse rechtbank kreeg dinsdag vier drugsdealers voor zich. Ze dealden in de loop van vorig jaar cocaïne in Temse. Alleen B.A. gaf zijn betrokkenheid toe. “Ik had geld nodig om boetes van de politierechtbank te betalen”, zei hij. Er hangt hem 3 jaar cel boven het hoofd.

De groep dealers liep tegen de lamp tijdens een verkeerscontrole van de politie in Temse. In het voertuig waar B.A. en D.K. toen inzaten, werden een grote som geld en verschillende Iphones gevonden. Net op het moment van de controle liep op één van de toestellen een sms’je binnen: “Hé brow, kunt ge iets goed leveren?”.

“Het is overduidelijk dat dit om drugs ging”, zei de openbaar aanklager tijdens het proces dinsdag. “Op de GSM’s werden bovendien nog andere berichten die drugsgerelateerd zijn teruggevonden. En op de Blackberry van D.K. troffen de speurders een foto aan van de beklaagde in het bezit van een massa geld. Afnemers werden in de contactenlijst genoemd als ‘dikzak Fruitkorflaan’ en ‘Afrit Kallo’. Bij een huiszoeking werd ook nog eens een hele resem luxekledij van dure merken gevonden.”

Slechts drie van de vier beklaagden verschenen voor de rechter. De vierde liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. Alleen B.A. ging tot bekentenissen over, de twee andere beklaagden ontkenden in alle toonaarden ook maar iets met dealen van cocaïne te maken te hebben. Voor de openbaar aanklager was hun uitleg volledig ongeloofwaardig. Ze vorderde straffen tot twee jaar cel en voor B.A.3 jaar cel, met daarbovenop nog eens een verbeurdverklaring van ruim 30.000 euro.

B.A. is geen onbekende voor het gerecht. “Net als zijn ganse familie”, schetste de procureur. “Hij is de jongste en heeft een sterk signaal nodig dat hij de weg van zijn familieleden niet moet inslaan. De keuze om boetes van de politierechtbank af te betalen door andere criminele feiten te plegen, is niet de manier om de dingen aan te pakken.”

De advocaat van B.A. noemde de vordering van de openbaar aanklager “pittig”. “Het is niet evident om binnen een familie als die van mijn cliënt het rechte pad te houden, maar hij probeert”, klonk het. “Spijtig genoeg koos hij in deze voor gemakkelijk geldgewin. Maar de verbeurdverklaring is natte vingerwerk geweest en B.A. heeft nooit zoveel geld aan de handel verdiend. Mijn cliënt zat al 7 maanden in voorhechtenis en heeft zijn signaal wel gehad. Ik denk dat hij beter gebaat is met een werkstraf van 300 gemeenschapsdienst.”

De rechter velt vonnis volgende maand.