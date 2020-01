Voor allerlaatste keer duivenkampioenen van Groot-Temse gehuldigd Kristof Pieters

06 januari 2020

14u29 0 Temse Aan oude tradities komt soms ook een einde. In Temse werden voor de allerlaatste keer de duivenkampioenen van Groot-Temse gehuldigd.

Het kampioenschap werd meer dan 27 jaar geleden opgericht voor alle duivenliefhebbers van de gemeente Groot Temse. “Met ups en downs groeide deze organisatie uit tot een mooie kampioenenviering en werden er ook verschillende tentoonstellingen, kampioenenvieringen en overdekte duivenmarkten georganiseerd”, schetst schepen Hugo Maes het verleden. “Maar medewerkers vallen af en het enthousiasme minderde met ouder worden waardoor er in het begin van het seizoen 2019 beslist werd dat dit ook het laatste seizoen ging worden. Liever stoppen in stijl dan een langzame dood te moeten sterven was het gedacht achter deze beslissing.”

De laatste kampioenen die de trofee in ontvangst mochten nemen, zijn Willy Degroote, Jeroen Van Oasselaer, Karel Dhondt, Roel Verbeke, Willy Egghe, Cesar Boon en Rombout Boterdaele. De supertrofee snelheid en superstar van de kermisvluchten werd gewonnen door de familie Van Osselaer