Voetgangersbrug verbindt nieuwe parking met zwembad: “Ook alternatief voor blauwe zone en betalend parkeren in centrum” Kristof Pieters

12 mei 2020

16u22 10 Temse Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor de aanleg van een nieuwe parking op een braakliggend stuk grond langs de Rik De Rycklaan. Er komen 76 parkeerplaatsen. De parking zal met een voetgangersbrug verbonden worden met het VITA Scheldebad. Zo moeten voetgangers niet twee keer de straat oversteken. De parking is ook bedoeld als alternatief voor het centrum waar gefaseerd betalend parkeren en blauwe zone wordt ingevoerd.

Het VITA Scheldebad is al bijna twee jaar open maar een parking was er eigenlijk nog niet. Bezoekers parkeren nu in de Kasteelstraat. Door het invoeren van éénrichtingsverkeer kan er aan beide kanten van de straat geparkeerd worden en is daar voorlopig geen capaciteitsprobleem. Binnenkort is er een alternatief in de Rik De Rycklaan. Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om op een braakliggend perceel grond een parking te realiseren met 76 plaatsen. Het dossier liep een jaar vertraging op omdat er enkele bewoners van residentie De Potterie beroep hadden aangetekend. De plannen werden intussen bijgestuurd. “Oorspronkelijk was er een zes meter brede weg ingetekend voor de deur van de appartementen om zes parkeerplaatsen aan de kant van het station te ontsluiten”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Lieve Truyman (N-VA). “De bewoners vreesden terecht dat dit onnodig veel zoekverkeer zou creëren. We gaan daarom de weg ter hoogte van de appartementen versmallen tot twee meter en de zes noordelijke parkeerplaatsen worden ontsloten via het Stationsplein.”

Om de parking en het zwembad met elkaar te verbinden komt er ook een voetgangersbrug over de Kasteelstraat. Die komt naast de huidige autobrug te liggen en zal aansluiten op de oude toegangspoort van het Scheldepark. “De brug wordt gebouwd worden volgens dezelfde stijl als het zwembad en krijgt een witte kleur”, vervolgt de schepen. “Er is een trap naar beneden richting Kasteelstraat of men kan via de vroegere kasteelpoort het park binnenwandelen.”

De nieuwe parking is niet alleen bedoeld voor bezoekers van het zwembad maar zal openstaan voor iedereen. “Aan de oostzijde van het centrum hebben we nu enkel de parking aan het station. In het nieuwe mobiliteitsplan is voorzien dat we gefaseerd betalend parkeren en blauwe zones gaan invoeren in het centrum. Er zijn bewonerskaarten maar gezinnen met een tweede voertuig kunnen die bijvoorbeeld op één van de gratis randparkings plaatsen.”

Schepen Truyman vreest niet dat de nieuwe gratis parking een effect zal hebben op de betaalparking op de Wilfordkaai. “Met de coronacrisis is het gebruik ervan nu beperkt maar in normale tijden zijn het vooral bezoekers van de horeca die daar parkeren.”

Een precieze timing ligt nog niet vast maar het is wel de bedoeling dat de aanleg van de parking dit jaar van start gaat.