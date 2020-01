VK Velle moet jeugdwerking beperken door ruimtegebrek, volledige ploeg moet op zoek naar nieuwe club Kristof Pieters

09 januari 2020

15u10 1 Temse De spelertjes van U9 bij voetbalclub VK Velle hebben slechts nieuws gekregen. Volgend seizoen zullen ze op zoek moeten gaan naar een andere club. De ouders reageren boos en ontgoocheld. De club betreurt de beslissing eveneens. “Maar we staan met de rug tegen de muur”, zegt bestuurslid Siegfried De Cock. “We hadden gehoopt op een doorbraak voor een tweede terrein maar dat is op een sisser uitgedraaid. We willen niks liever dat onze jeugd kan shotten onder de kerktoren maar dan moet er natuurlijk wel plaats zijn.”

Het was enkele jaren terug een unicum in het liefhebbersvoetbal. VK Velle, actief in het Waas liefhebbersverbond Walivo, besloot om een volwaardige jeugdwerking op poten te zetten in het gehucht Velle. Met het project wilden ze vooral de jongeren in de buurt de kans geven om te voetballen onder de kerktoren. De club is echter slachtoffer geworden van het eigen succes en botste nu op haar limieten. De huidige leeftijdscategorie U9 kreeg te horen dat er voor hen volgend seizoen geen plaats meer is. De ouders reageren boos en ontgoocheld. “Bij de start was ons gezegd dat onze kinderen tot 12 jaar bij de club aan de slag konden blijven”, getuigen ze. “We voelen ons nu wel enigszins in de steek gelaten. Waarom volgend seizoen wel starten met U5? Voer een aanwervingsstop in en laat onze jongens verder doen. Andere clubs staan niet te springen om een hele ploeg over te nemen. Bovendien willen onze kinderen niks liever dan op Velle te spelen. De school ligt vlak naast het voetbalplein.”

Het bestuur van VK Velle begrijpt de teleurstelling maar benadrukt dat er geen andere keuze is. “Toen we twee jaar geleden zijn gestart met onze jeugdteams hadden we het vooruitzicht op een tweede terrein”, legt Siegfried De Cock uit. “In oktober is die hoop echter abrupt de kop ingedrukt. Hierdoor botsten we vroeger dan verwacht tegen onze limieten. We willen niks liever dan de jeugdwerking verder uitbouwen maar dan moet er wel plaats zijn. Op ons duiveltjesterrein kunnen de kleinsten terecht tot de leeftijdscategorie U9 maar vanaf U10 is er een groot veld nodig en ons hoofdterrein is het in het weekend volledig bezet. Dat is de reden waarom we wel nog nieuwe leden aanwerven voor de U5. Dit was trouwens ook het advies van Voetbal Vlaanderen. Als we uitzicht hadden op een oplossing, zouden we nog een overbruggingsjaar kunnen inlassen voor de huidige U9 en tijdelijk met de ploeg uitwijken naar een ander terrein maar op korte termijn zal er niks uit de bus komen.”

De club heeft heel wat geïnvesteerd in de aanleg van haar terrein en in de bouw van nieuwe kleedkamers en douches. “Een tweede veld moet dus wel in de buurt liggen van die infrastructuur”, legt De Cock uit. “Er komen slechts twee à drie weilanden in aanmerking maar de eigenaars moeten natuurlijk bereid zijn om het te verkopen of verhuren.”

VK Velle werd in december nog gehuldigd door het gemeentebestuur omwille van de jeugdwerking die op poten werd gezet. De club heeft intussen ook gesprekken opgestart met de gemeente om te zien of er hulp mogelijk is. “Maar intussen willen we de jeugdspelers niet aan het lijntje houden. Er zijn wel contacten met bevriende clubs in Temse en Haasdonk om hen integraal over te nemen als de ouders hiermee akkoord gaan. We hadden misschien duidelijker moeten communiceren in het verleden en benadrukken dat er geen garanties waren dat ze tot hun 12 jaar hier konden blijven. Die boodschap hebben we nu wel meegegeven aan de huidige U8. Zij kunnen nog zeker één jaartje blijven maar daarna is het koffiedik kijken en hopen dat er tegen die tijd toch nog een oplossing wordt gevonden voor het ruimtetekort.”