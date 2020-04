Vincent De Maeyer (Groen) geeft fakkel door in gemeenteraad Kristof Pieters

13u55 1 Temse Groen Temse moet noodgedwongen afscheid nemen van zijn fractieleider in de gemeenteraad. Door een verhuis naar een andere gemeente kan Vincent De Maeyer vanaf april niet langer zijn mandaten als gemeenteraadslid en lid van verschillende commissies opnemen, en zet hij ook zijn engagement voor Groen Temse stop.

Vincent De Maeyer was nog maar een paar jaar actief in Groen Temse en was lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij zetelde na de verkiezingen als fractieleider in de gemeenteraad en was lid van verschillende commissies.

“Met het vertrek van Vincent verliezen we een steunpilaar”, klinkt het bij de partij. “We nemen met pijn in het hart afscheid van een beloftevol politiek talent, die zijn taak met passie, toewijding en een aanstekelijk enthousiasme vervulde.”

Hij zal in de gemeenteraad en de commissies waarin hij zetelde worden opgevolgd door Liesbet Verest. Zij zetelt sinds 2019 voor Groen Temse in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Fractieleider voor Groen in de gemeenteraad wordt raadslid Raf Catthoor.