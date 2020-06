Villa in Fonteinstraat wordt appartementencomplex met 38 woningen, honderdtal bezwaarschriften uit de buurt: “Aanslag op dit unieke stukje straatbeeld” Kristof Pieters

24 juni 2020

12u33 4 Temse Een projectontwikkelaar heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 38 appartementen met een ondergrondse parkeergarage op de plek waar nu een villa staat in de Fonteinstraat. Volgens de buurtbewoners is dit een regelrechte aanslag op het straatbeeld met waardevolle art-decowoningen, een geklasseerde kasteelhoeve, de Sint-Amelbergakapel en het Scheldepark. Er werden meer dan honderd bezwaarschriften ingediend.

Het openbaar onderzoek voor het project liep deze week ten einde. De buurt heeft zich verzameld in het actiecomité ‘Vrienden van de Fontein’. “Vorig jaar werd rond dezelfde tijd ook een aanvraag ingediend”, getuigen ze. “Dat gebeurde toen in alle stilte, niet toevallig in de zomer. Het college had al een vergunning afgeleverd maar we ontdekten dat er een foute procedure was gevolgd. De projectontwikkelaar trok zijn aanvraag in omdat hij besefte dat hij bakzeil zou halen bij de provincie.”

Zelfde ontwerp

De buurt is boos dat dat er nu opnieuw een poging wordt ondernomen met bijna exact hetzelfde ontwerp. “Het gaat hier om één villa die wordt vervangen door maar liefst 38 appartementen. Er is bovendien gegoocheld met bouwlagen die deels ondergronds zitten. Wij tellen er alleszins vijf en de nabije buren gaan op een muur van 16 meter hoog kijken. We zijn niet gekant tegen een bouwproject maar zo’n mastodont van meer dan honderd meter gevelbreedte hoort niet thuis in de fonteinstraat.”

Waardevolle gebouwen

De buren wijzen in de eerste plaats naar de vele waardevolle gebouwen in de directe omgeving. Rechtover de villa bevindt zich de unieke art-decowoning De Uil, de vroegere woning en atelier van kunstenaar Karel Aubroeck. Vlakbij bevindt zich ook de Sint-Amelbergakapel en de geklasseerde kasteelhoeve. “Maar we zitten hier ook met de ingang van het Scheldepark en het heem van de scouts”, benadrukt de buurt. “De Fonteinstraat heeft geen breed profiel en als er naar schatting een honderdtal bewoners bijkomen, zal dat een zware impact hebben op de verkeersleefbaarheid. We vragen ons ook af of de 55 parkeerplaatsen op het terrein zullen volstaan.”

Geen kazerne

De bewoners van de Fonteinstraat willen vooral vermijden dat het straatbeeld wordt ‘dichtgeplamuurd’ met een steriel appartementencomplex. “Als er een nieuwbouwproject komt, moet het in verhouding zijn met de bestaande bewoning en mag men er geen ‘kazerne’ neerpoten.” Ook de uitbaters van B&B De Fontein vrezen het ergste. “De omgeving is onze grote troef. Als we hier ook nog eens twee jaar met een bouwwerf voor de deur gaan zitten, denken we serieus aan stoppen.”

Ook kritiek in gemeenteraad

Het appartementenproject in de Fonteinstraat kreeg van de aanvrager de naam ‘Fons Vita’ wat zoveel betekent als levensbron. Gemeenteraadslid Bert Bauwelinck (Tesamen) bedacht het met de naam ‘Fons Pecunia’ of anders gezegd: geldbron. “Want hier probeert men het maximale er uit te halen”, concludeert hij. “De waterkant langs de Schelde gaat op deze manier dezelfde richting uit als het betonfront in Blankenberge.”

Zuinig ruimtegebruik

Het college heeft nu tijd tot 24 augustus om een beslissing te nemen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Van Rossen (Open Vld) wil nog niet teveel uitspraken doen over het dossier. “We moeten een afweging maken van wat draagbaar is voor de buurt maar er een nieuwe grote villa neerpoten zou ook niet getuigen van zuinig ruimtegebruik.”