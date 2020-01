Vijftiende veroordeling voor sturen tijdens rijverbod levert beklaagde twee jaar gevangenisstraf op Koen Baten

10 januari 2020

14u26 0 Temse Al 14 keer werd Bilal B. uit Temse veroordeeld voor het sturen spijts een verval. De man kreeg in verschillende rechtbanken al een rijverbod opgelegd, maar negeerde dat telkens opnieuw. Ook bij politierechter Peter D’Hondt was hij al eens verschenen, maar desondanks lapte hij de regels opnieuw aan zijn laars.

De beklaagde zelf was aanwezig in de rechtbank en zei dat het de allerlaatste keer was dat hij nog gereden heeft en dat het hem spijt. “Heb je dat de vorige 14 keer ook altijd gezegd?", vroeg D’Hondt zich af. B. zelf verklaarde in de rechtbank dat hij een geldige reden had om te rijden. “Mijn vrouw was onwel geworden, en daarom heb ik het stuur overgenomen op weg naar huis", aldus B. “Ik wist dat ik niet mocht rijden, maar wist niet wat ik anders moest doen.”

Toen de politie hem staande hield gaf de man eerst ook nog een andere naam op. “Ik wist van het verbod, daarom dat ik dat deed", gaf hij vandaag toe. Politierechter D’Hondt en het openbaar ministerie hadden er meer dan genoeg van dat de man de regels telkens aan zijn laars lapte. “U vertoont asociaal gedrag en houdt zich aan geen enkele regel in het verkeer", aldus D’Hondt.

Hij stuurde de man twee jaar naar de gevangenis en legde hem een boete op van 8.800 euro. Bovendien zal hij vijf jaar niet meer mogen rijden en al zijn examens opnieuw moeten afleggen. Als hij geslaagd is moet hij ook aantonen dat hij medisch en psychologisch geschikt is om te rijden.