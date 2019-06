Vijfde buurtfeest voor bewoners Brandstraat JVS

10 juni 2019

12u11 0 Temse Het voorbije weekend hielden de bewoners van de Brandstraat in Temse en Sint-Niklaas een buurtfeest.

Het was al de vijfde keer dat de buren van de Brandstraat samen kwamen. 120 buurtbewoners waren present op het feest, uit Temse én Sint-Niklaas, want de ene kant van de Brandstraat is grondgebied Temse, de andere Sint-Niklaas. Speciale gast was Victor De Cauwer, vader van wielercommentator José, die volgend jaar op 20 juli 100 jaar wordt.

De hoeve van de familie Pauwels, het ‘Herdershof’, was deze keer de plaats van het gebeuren. Burgemeester Luc De Ryck van Temse sprak een welkomstwoord uit en ging even de geschiedenis in. “De naam Brandstraat wordt voor het eerst in de archieven aangetroffen in 1544. Wat de oorsprong betreft: ‘brand’ verwijst naar een plaats waar brandhout of brandstof, in die tijd turf, werd gehaald.”