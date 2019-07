Vijf tips voor dit weekend: Van Paletrock over rollerdisco tot dansen op Wuthering heights Jeroen Desmecht

12 juli 2019

09u31 15 Temse Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

ELVERSELE- Paletrock

Paletrock in Elversele, georganiseerd door de lokale Chiro Pripo, is ondertussen aan zijn drieëntwintigste editie toe. Ooit begonnen als een klein festival, ondertussen een gevestigde waarde in het Waasland. Dit jaar sieren onder andere Black Leather Jacket, Nevermind Nessie en 2CHE DEEJAYS de line-up. Welkom vanaf 15 uur, tickets kosten tien euro in voorverkoop en twaalf euro aan de kassa. Meer informatie vindt u hier.

GENT - The Most Wuthering Heights Day Ever

“Out on the wiley, windy moors. We’d roll and fall in green”, amper negentien was de Londense zangeres toen ze in 1978 ‘Wuthering Heights’ loste op de wereld. Geen misse start voor de artieste: haar debuutsingle torende vier weken lang op nummer één in de UK Singles Chart. Bush werd zo de eerste vrouwelijke artiest die met een zelfgeschreven single een nummeréén-hit wist te scoren in het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen even iconisch zijn de bijhorende danspasjes van het nummer. En nét die kan u zaterdag aanschouwen in het Gentse Citadelpark tijdens de The Most Wuthering Heights Day Ever. Met liefde - én matching kledij - gebracht door verschillende vrijwilligers. Extra tip: wie om twaalf uur paraat staat, krijgt zaterdag alsnog de kans om het dansje te leren. De effectieve voorstelling start om 14 uur. Meer informatie vindt u hier.

GENT - Rollerdisco en Goeste op Bar Bricolage

Het derde seizoen van Stranger Things heeft u ondertussen- uiteraard - gebingewatcht. En na zo’n portie nostalgie komt natuurlijk een dipje. Maar niet getreurd: de loodsen van Bar Bicolage verwelkomen u dit weekend namelijk voor een rollerdisco-feest. Akkoord: meer seventies dan eighties, maar kom - we gaan niet muggenziften. Tickets kan je op voorhand kopen en geven je twee uur toegang tot de danszaal. Verder tovert Goeste de tuin van Bar Bricolage om tot één groot openlucht restaurant. Smaakgenot voor jong en oud dus. Meer informatie over de openingsuren en prijzen vindt u hier.

SINAAI - Radio Guga op Sinaai Leeft

Radio Guga, de festivalband rond stemmenimitator Guga Baúl (Tegen de Sterren op, red.), komt zaterdagavond naar de Dries in Sinaai. “Je hebt geen budget, tijd of teletijdmachine nodig om concerten mee te maken van Ozark Henry, Gorki, (...) The Beatles, Elvis Presley, Herman Van Veen of Arno. Radio Guga tovert ze allemaal schijnbaar moeiteloos op het podium”, belooft de organisatie. Wie een goede plaats wil, komt best op tijd: de show start om 20 uur stipt (er is geen voorprogramma). Er zijn 600 zitjes voorzien. Meer informatie vindt u hier.

NINOVE - ‘Big Jump’ in de Dender

Natuurpunt Ninove organiseert zondag opnieuw de ‘Big Jump’ in de Dender. De vereniging vraagt met de actie meer aandacht voor de waterkwaliteit van rivieren en beken. “Die voldoet na jaren inspanningen nog niet aan de richtlijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water”, klinkt het. “Daarom blijven wij oproepen om samen met ons tijdens de Big Jump in de Dender te springen en te tonen dat we allemaal samen snel proper water willen.” Wie wil kan natuurlijk ook enkel komen kijken en supporteren. De brandweer zorgt vooraf en tijdens het evenement voor ondersteuning, zodat alles veilig kan verlopen. Meer informatie vindt u hier.