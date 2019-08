Viergeslacht in familie Vervynckt, van Temse tot Stockholm JVS

13 augustus 2019

11u28 0 Temse Bij de familie Vervynckt uit Temse is een mannelijk viergeslacht gevierd, dat tot in de Zweedse hoofdstad Stockholm reikt.

Met de geboorte van Elliot had de familie Vervynckt uit Temse meerdere redenen om te vieren. Zo is er immers ook een viergeslacht in de familie, met André Vervynckt (89) als overgrootvader. Hij is gehuwd met Marie-Louise Roosen (85) en woont in Temse. Zijn zoon is Gilbert Vervynckt (63), die gehuwd is met Katrien Deygers en in Knokke-Heist woont. Mathieu Vervynckt (31) woont met Hanna Sjölund in Stockholm. Daar werd ook hun zoontje Elliot eerder dit jaar geboren. Proficiat!