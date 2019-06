Vierde bierfestival Temse-Velle: “Twintig brouwerijen en meer dan vijftig bieren te ontdekken” JVS

14 juni 2019

14u08 6 Temse Temse-Velle maakt zich op voor het vierde bierfestival. Zaterdag zakken er twintig brouwers af naar het dorp, met meer dan vijftig verschillende bieren.

De hoofdstraat van het dorp Velle wordt zaterdagmiddag verkeersvrij gemaakt voor het openlucht bierfestival, het grootste in zijn soort in de ruime regio. Daar zetten drie partners hun schouders onder: bierliefhebbersvereniging De Objectieve Kaaischuimers van Temse, het plaatselijk biercafé The Falcon en Foubert Events. Zij richten zaterdag een heus bierproeversdorp in, met twintig standhouders. Het gaat om twintig brouwerijen, voornamelijk uit de regio, die naar Temse-Velle komen met meer dan vijftig verschillende bieren. De organisatie mikt op kleinschalige brouwerijen met verrassend kwalitatieve bieren. Bij de vorige edities zakten er telkens een duizendtal bezoekers af naar het bierfestival.

Bij deze vierde editie steunt de organisatie opnieuw een goed doel. Dit keer gaat het om het Belgische Centrum voor Geleidehonden (BCG).

Het bierfestival start zaterdag om 13 uur en sluit af rond 20 uur. Het vindt plaats rond café The Falcon, waar de straat volledig verkeersvrij wordt gemaakt. Er is ook een kinderdorp met animatie voor de allerjongsten. Info: www.kaaischuimers.be.