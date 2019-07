VIDEO. Opnieuw ramt vrachtwagen hoogtebegrenzer, oude Scheldebrug nog tot morgenochtend afgesloten Kristof Pieters

02 juli 2019

15u37 46 Temse Het verkeer op de N16 zal nog tot woensdagochtend problemen ondervinden ter hoogte van de Scheldebrug. Voor de zoveelste maal op rij heeft een vrachtwagen de hoogtebegrenzer geramd. Die staat er opgesteld om de brug, die in de stellingen staat voor renovatiewerken, te beschermen. De Vlaamse Waterweg nam na eerdere ongevallen al heel wat bijkomende maatregelen maar truckers blijven de signalisatie negeren.

Tijdens de eerste fase van de renovatiewerken aan de brug wordt het metalen geraamte van de brug gezandstraald en geschilderd. Om de hinder voor het wegverkeer te beperken, gebruikt de aannemer een mobiele stelling om deze werken uit te voeren. Omwille van de veiligheid geldt een snelheidslimiet van 30 km/uur en is de hoogte beperkt tot 4 meter. Er werd een hoogteportaal opgesteld om de stelling te beschermen. Vrachtverkeer dat hoger is dan 4 meter moet een omleiding volgen. Al kort na de start van de werken werd het hoogteportaal geramd door een te hoog geladen vrachtwagen. Ondanks bijkomende signalisatie en twee extra hoogteportalen, gebeurden er ook daarna nog verschillende ongevallen. Vandaag was het opnieuw prijs.

Geen doorkomen aan

Omstreeks 14 uur deze namiddag reed een vrachtwagen de hoogtebegrenzer aan vlak voor de Scheldebrug richting Sint-Niklaas. De metalen constructie werd omvergetrokken en kwam klem te zitten tussen de trekker en de oplegger waardoor er geen doorkomen meer aan was voor het verkeer op de N16 richting Sint-Niklaas. De brandweer en een aannemer hadden heel wat moeite om het verwrongen portiek los te wrikken. Het moest eerst gedeeltelijk gedemonteerd worden. Uiteindelijk lukte het door de oplegger af te koppelen. Met een hijskraan van een vrachtwagen werd na bijna anderhalf uur de constructie weggehaald. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond bij het ongeval, maar hij was wel zwaar onder de indruk van het ongeval. Hij kreeg daarbovenop een flinke bolwassing van de politie. Het staat immers al van kilometers voor de brug aangegeven dat voertuigen hoger dan 4 meter niet over de brug kunnen.

“Omdat er een nieuwe hoogtebegrenzer geplaatst moet worden zal de oude Scheldebrug tot woensdagochtend afgesloten blijven voor het verkeer”, zegt Carolien Peelaerts, woordvoerster van De Vlaamse Waterweg. “Het verkeer kan wel in beide richtingen over één rijstrook via de nieuwe brug rijden. De oude brug is niet beschadigd door het ongeval maar we kunnen geen enkel risico nemen. Er moet eerst een nieuwe hoogtebegrenzer staan om de stelling en de werklui voldoende bescherming te geven.” Bijkomende maatregelen zijn er voorlopig niet gepland. “We hebben al heel veel signalisatie geplaatst. We kunnen alleen maar betreuren dat chauffeurs dit ofwel negeren ofwel zelf de hoogte niet kennen van hun voertuig.”

De werken aan de Scheldebrug duren nog tot eind november. De lokale politiezone Klein-Brabant heeft intussen haar controles opgevoerd. Truckers die te hoog geladen zijn, moeten een boete betalen en omdraaien richting A12. Van 7 tot en met 10 juli zal de oude Scheldebrug trouwens nog eens worden afgesloten maar dat is gepland. De aannemer zal dan zijn stelling verplaatsen.