Verkeersremmers Veldstraat iets breder gemaakt voor fietsers en landbouwvoertuigen na foutje van aannemer Kristof Pieters

16 september 2020

17u05 4 Temse De verkeersremmers in de Veldstraat in Temse zijn door de aannemer iets breder gemaakt zodat fietsers en landbouwvoertuigen beter kunnen passeren.

Het gemeentebestuur gaf recent opdracht om een aantal verkeersremmende ingrepen in verschillende straten een definitief karakter te geven. Dat gebeurde onder meer in de Veldstraat. De firma voerde de werken echter niet uit volgens de gemaakte afspraken. “Tussen de betonnen boordstenen was slechts 3,19 meter vrije ruimte in plaats van 3,50 meter en dat maakt vooral voor landbouwvoertuigen en fietskarren een groot verschil”, zegt schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “De aannemer heeft echter onmiddellijk gereageerd en de betonnen boord afgefreesd.”

De Fietsersbond is tevreden dat er geen gevaarlijke paaltjes meer staan, maar had ook al de bedenking gemaakt dat de asfaltstrook nogal smal was voor fietskarren en driewielfietsen. Met de ingreep zullen ook zij nu comfortabel de drempel kunnen passeren.