Verkeershinder op N41 na aanrijding tussen auto en vrachtwagen JVS

22 januari 2020

16u43 0 Temse Het verkeer op de N41 in Elversele heeft woensdagmiddag hinder ondervonden nadat het tussen de tunnel aan de Duivenhoek en de brug over de Durme tot een aanrijding kwam tussen een personenwagen en een vrachtwagen.

Volgens de eerste vaststellingen week een autobestuurster die in de richting van Sint-Niklaas reed van haar rijvak af. De vrachtwagenbestuurder die in de richting van Hamme reed, voerde nog een uitwijkmanoeuvre uit, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. Beide voertuigen raakten elkaar, maar het kwam gelukkig niet tot een frontale botsing.

Beide bestuurders raakten niet gewond, maar de auto was wel behoorlijk beschadigd. De vrachtwagen, van de gemeentedienst van Kruibeke, liep blikschade op. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan die bezaaid lag met brokstukken vrij te maken. De N41 was daarom even afgesloten, wat al snel in beide richtingen voor een lange file zorgde.