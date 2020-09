Vergunning voor appartementencomplex in Fonteinstraat ondanks protest: “Er is aan alle voorwaarden voldaan” Kristof Pieters

12u50 0 Temse Het college van Temse heeft een omgevingsvergunning toegekend voor de bouw van een appartementencomplex met 38 flats in de Fonteinstraat. Vanuit de buurt was er nochtans hevig protest. Er werden een honderdtal bezwaarschriften ingediend. Volgens schepen van ruimtelijke planning Wim Van Rossen (Open Vld) voldoet het project echter aan alle voorwaarden.

Op de plaats van een statige villa in de Fonteinstraat wil een projectontwikkelaar 38 appartementen met een ondergrondse parkeergarage bouwen. Volgens de buurtbewoners is dit echter een aanslag op het straatbeeld met waardevolle art-decowoningen, een geklasseerde kasteelhoeve, de Sint-Amelbergakapel en het Scheldepark. Er werden meer dan honderd bezwaarschriften ingediend. Ze vinden dat zulk grootschalig project met meer dan honderd meter gevelbreedte niet thuishoort in de Fonteinstraat.

Het college verleende ondanks het protest toch een omgevingsvergunning. “Want het project voldoet aan alle voorwaarden uit het RUP voor deze omgeving”, zegt schepen van ruimtelijke planning Wim Van Rossen. “Er was veel kritiek op het aantal bouwlagen maar de architect maakt gebruik van het natuurlijk reliëf zodat het gebouw uiteindelijk niet hoger zal zijn dan de andere panden in de straat. Er is ook voldaan aan de vraag om voldoende parkeermogelijkheid te voorzien op de eigen site. Er is dan ook geen reden om dit project niet te vergunnen.”

De buurt kan tegen de beslissing nog wel beroep aantekenen bij de provincie.