Vergunning voor 40 meter hoge energieheuvel bij Cordeel in beroep geweigerd: “Schaalgrootte niet in verhouding met opbrengst” Kristof Pieters

08 juni 2020

13u32 5 Temse Het provinciebestuur heeft de vergunning voor de aanleg van een ‘energieheuvel’ bij bouwfirma Cordeel in beroep geweigerd. Cordeel en Ecosource willen de opgewekte elektriciteit van zonnepanelen via een energieheuvel opslaan. Met die opgewekte elektriciteit wordt water op hoogte gepompt in een bassin van 10.000 kubieke meter. Oppositiepartij Tesamen wil het debat over het project heropenen. “Want de impact op de omgeving is bijzonder groot in vergelijking met de energie die het oplevert”, zegt Bert Bauwelinck.

Het schepencollege van Temse leverde vorig jaar een omgevingsvergunning af voor de aanleg van een ‘energieheuvel’ op de terreinen van Cordeel in de industriezonde De Zaat. Cordeel en Ecosource willen de opgewekte elektriciteit van zonnepanelen via een energieheuvel opslaan. Met die opgewekte elektriciteit wordt water op hoogte gepompt in een bassin van 10.000 kubieke meter, aangebracht op een heuvel van 40 meter hoog. Daarna kan men het water laten neerstromen om er hydro-elektriciteit mee op te wekken.

Online petitie

Het project kreeg echter heel wat weerstand omdat de heuvel het landschap zal domineren. De online petitie ‘Stop Energieheuvel Temse’ verzamelde 417 digitale handtekeningen, waarvan 237 uit Temse en Tielrode. De initiatiefnemer tekende ook beroep aan bij de provincie tegen de omgevingsvergunning. De deputatie weigerde de toegekende vergunning in beroep maar struikelde vooral over de gevolgde procedure. De omgevingsvergunningaanvraag voor het project was namelijk ingediend als klasse 2-inrichting terwijl dit volgens de provincie een klasse 1-dossier was, aangezien de energieheuvel uitsluitend gebruikt wordt voor elektriciteitsbevoorrading bij het bedrijf Cordeel zelf. De provincie sprak zich nog niet uit over het dossier zelf maar liet wel al optekenen dat er vragen worden gesteld bij de visuele impact van de energieheuvel. Ook vraagt de Deputatie zich af of men niet al te slordig omgaat met de schaarse industriegronden.

Schaalgrootte vs opbrengst

Het is nog niet duidelijk of er een nieuwe poging wordt ondernomen door Cordeel maar op de gemeenteraad heeft Bert Bauwelinck (Tesamen) het debat al heropend. Volgens hem is het een sterk staaltje van ‘greenwashing’ waarbij vooral Europese energiesubsidies worden opgehaald. “Terwijl de energieproductie maar voldoende is voor het eigen verbruik van een paar uur in de bedrijfsgebouwen van Cordeel zelf”, klinkt het. “De schaalgrootte is niet in verhouding met de opbrengst.” Bauwelinck vraagt ook te onderzoeken of de uitgegraven grond van de laatste woontoren op De Zaat al gestockeerd wordt in de zone van de geplande heuvel.

Geen voorbereidende werken gestart

Volgens schepen Wim Van Rossen (Open Vld) is dit laatste onderzocht en zijn er nergens vaststellingen gebeurd waardoor werken moeten stilgelegd worden. Hij maakt zich ook boos over de kritiek. “Men moet weten wat men wil. Iedereen heeft de mond vol over duurzame energie en dan komt er kritiek omdat er een bedrijf wil investeren in nieuwe technologie. De eigen inbreng van het bedrijf overstijgt trouwens ruimschoots het subsidiebedrag.” Ook schepen Hugo Maes (CD&V) benadrukt dat er geen grondtransporten zijn van De Zaat naar Cordeel. Hij blijft eveneens geloven in het project. “De last voor de omgeving is minimaal in vergelijking met die van een windturbine”, vindt de schepen.