Verbod op waterrecreatie in Waesmeer: “Waterkwaliteit is slecht” JVS

11 juni 2019

11u32 0 Temse Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) verbiedt alle waterrecreatie in het Waesmeer in Temse. Na staalnames blijkt de waterkwaliteit er dermate slecht dat er gezondheidsrisico’s zijn.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid waakt over de waterkwaliteit in recreatievijvers. Bij een routine staalname in de recreatievijver van het Waesmeer op 3 juni blijkt de actuele waterkwaliteit volgens de normen ‘slecht’ is. Het Agentschap bracht het gemeentebestuur meteen op de hoogte. Het is vervolgens aan de burgemeester om een verbod op waterrecreatie op te leggen. Dat heeft burgemeester Luc De Ryck (CD&V) intussen gedaan. Vandaag wordt er ook een waarschuwingsbord met de vermelding ‘recreatieverbod’ geplaatst aan het Waesmeer.

Omwille van de gezondheidsrisico’s bij onderdompeling in het water van de recreatievijver adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om alle waterrecreatie te verbieden. Dat geldt voor alle recreatie, zowel surfen, duiken, waterski en zwemmen als roeien, bootvissen, kajakken en zeilen.