Veiligheidscel Temse verplicht vanaf maandag permanent een mondmasker op zak te hebben Kristof Pieters

24 juli 2020

11u26 46 Temse De veiligheidscel van de gemeente Temse heeft beslist om een aantal extra maatregelen in te voeren na de verontrustende evolutie van de coronacijfers. Vanaf maandag zullen inwoners te allen tijde verplicht een mondmasker op zak moeten hebben. Tegelijk is beslist om alle kermissen te annuleren.

De Nationale Veiligheidsraad kondigde eerder al extra maatregelen aan met ingang van zaterdag 25 juli. De raad besliste ook dat steden en gemeenten bijkomende maatregelen kunnen nemen die zij nodig achten voor hun grondgebied. Omdat Temse al een paar keer tegen de alarmdrempel zat door nieuwe coronabesmettingen heeft de plaatselijke veiligheidscel beslist dat inwoners vanaf maandag permanent een mondmasker op zak moeten hebben. “Het verplicht bij zich hebben biedt de mogelijkheid er in alle omstandigheden gebruik van te maken”, legt burgemeester Luc De Ryck (CD&V) uit. “Mensen kunnen immers altijd in onvoorziene situaties komen waar ze een mondmasker nodig hebben. De verplichting gaat in op maandag 27 juli.”

Onduidelijkheid opgeheven

De beslissing tot het dragen van een mondmasker op de vrijdagmarkt gaat in op vrijdag 31 juli. Tot nog toe was het dragen ervan enkel aangeraden. Tot dusver was er ook onduidelijkheid omtrent het al dan niet verplicht dragen van een mondmasker in frituren en afhaalzaken. “Maar door de beslissing van de Veiligheidsraad dat in de horeca voortaan een verplichting geldt, wordt deze onduidelijkheid opgeheven: ook daar moet men dus een mondmasker dragen”, legt De Ryck uit.

Geen kermis en extra controles

Aan de politie was eerder al opgedragen de controles te verscherpen, niet alleen in de horeca. “Daarbij wordt ook ingegaan op de talrijke signalen die we ontvangen van bezorgde burgers.”

De veiligheidscel heeft ook beslist om voorlopig geen kermissen toe te staan op het grondgebied. Concreet betekent dit dat Velle-kermis, gepland van 7 tot 11 augustus, dit jaar niet zal plaatsvinden. Er zal dus geen kermis of jaarmarkt zijn maar ook geen wielerwedstrijden of gocartrace.

Burgemeester De Ryck doet ook nog een oproep tot de bevolking om de nieuwe richtlijnen maximaal op te volgen.