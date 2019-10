Veertig wegspotters gaan trage wegen in het oog houden JVS

25 oktober 2019

17u16 0 Temse Een veertigtal inwoners heeft zich donderdagavond aangemeld om wegspotter te worden in Temse.

Met een startvergadering in AC De Zaat donderdagavond is het project Wegspotters in Temse uit de startblokken geschoten. Zowat vijftig inwoners waren van de partij. Veertig van hen hebben zich na afloop ook opgegeven als wegspotter. “Zij zullen voortaan de vele voetwegels of ‘trage wegen’ in onze gemeente proper en toegankelijk houden en problemen signaleren”, aldus schepen voor Milieu Hugo Maes (CD&V). “De trage wegen in Temse werden verdeeld onder de verschillende wegspotters. Sommigen sloten tegelijk aan bij de vrijwilligersgroep Schoon Volk om de gemeente zwerfvuilvrij te houden.”

Om de toegankelijkheid van alle wegels regelmatig te controleren, zijn er vele ogen te kort. Daarom lanceerde Temse de oproep aan haar inwoners om ‘wegspotter’ te worden, een project dat steun geniet van de provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Wegspotters gaan minstens 4 keer per jaar zelfgekozen trage wegen bezoeken en controleren. “Is de bewegwijzering in orde? Versperren obstakels de weg? Ligt er zwerfvuil? Wegspotters leggen het probleem vast op foto en geven de verzamelde info door aan de gemeente via hun smartphone of computer. Dat gebeurt met een digitaal meldingssysteem. De gemeente rapporteert terug via dezelfde weg”, aldus schepen Maes.