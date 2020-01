Vandalen steken dertigtal winkelkarretjes in brand in parking Carrefour JVS/PKM

27 januari 2020

07u26 1 Temse Zondagavond hebben vandalen brand gesticht in de parking onder het warenhuis Carrefour Market aan de Orlaylaan in Temse.

Een rij winkelkarretjes in de parking werd rond 18.15 uur in brand gestoken. Het vuur greep snel om zich heen en had een gretige prooi aan de uit kunststof vervaardigde winkelkarren.

Toen de brandweer arriveerde, stonden al ruim dertig winkelwagentjes in brand. Er was ook een zware rookontwikkeling. Omwille van de hevige rook werd het bovenliggende restaurant Wereldkeuken Temse ook korte tijd ontruimd. Een twintigtal aanwezige klanten werd gevraagd de zaak te verlaten.

Het vuur was snel onder controle, maar veroorzaakte wel heel wat schade. Onder meer de isolatieplaten, verlichting en bekabeling raakten door de hitte beschadigd, net als de deuren van de lift en enkele informatieborden. Niemand raakte evenwel gewond. De politie stelt een onderzoek in naar de brandstichting.