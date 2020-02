Vandalen gooien ruiten stuk van Hollebeekschool, directie doet oproep naar getuigen Kristof Pieters

23 februari 2020

16u41 0 Temse De krokusvakantie is in mineur gestart voor de Vrije Lagere School Hollebeek in Temse. Vandalen gooiden zaterdag verschillende ramen stuk met een zware steunblok van een parkeerbord.

De directie van de school mocht zaterdag al meteen glas gaan ruimen. In totaal werden elf ramen beschadigd. Het vandalisme moet gebeurd zijn zaterdagmiddag tussen 14.30 en 16.30 uur. “Wie iemand verdacht zag lopen op de parking achter de Christus Koningkerk mag ons altijd een seintje geven”, laat de directie weten. De school zette foto’s van de toegebrachte schade op haar Facebookpagina. Het is niet de eerste keer dat er baldadigheden gebeuren op de parking. Langs de achterkant van de kerk is deze voor een stuk aan het zicht ontnomen vanop de straatkant.