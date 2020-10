Vandalen en dieven teisteren site oude steenbakkerij: “Al klein fortuin kwijt aan schade en gestolen bouwmaterialen” Kristof Pieters

05 oktober 2020

16u39 1 Steendorp Al enkele maanden viseren dieven en vandalen de site van de oude steenbakkerij in Steendorp. Frederik Schoenmaekers huurt er een opslagplaats voor antieke bouwmaterialen en is intussen al 50.000 euro kwijt door de geleden schade en gestolen goederen. Alleen al in september verdwenen er zo’n 60 waardevolle oude radiatoren. Hij looft nu een beloning uit voor wie een gouden tip kan bezorgen.

De oude steenbakkerij in Steendorp oogt verlaten maar in afwachting van een nieuwe bestemming worden enkele magazijnen door de eigenaar nog wel verhuurd. De site is een hotspot voor urban explorers die er de verlaten terreinen komen fotograferen maar trekt ook bezoekers aan met minder goede bedoelingen. Vooral hangjongeren zijn een probleem. Ze brachten de voorbije maanden al heel wat vernielingen aan. Ook diefstallen zijn schering en inslag.

Frederik Schoenmaekers huurt voor zijn bedrijf Vintage Stock & Supplies één van de loodsen en is al een klein fortuin kwijt door de diefstallen en het vandalisme. “Mijn bedrijf was gevestigd in de Buitenstraat in De Klinge maar zit volop in een verhuis. Daarom had ik hier tijdelijk een magazijn gehuurd. Het leek me geknipt om hier oude bouwmaterialen te stockeren. Jammer genoeg heeft het me uiteindelijk een bom geld gekost.”

Antieke radiatoren gestolen

De voorbije maanden was er vooral vandalisme. “Zo werd mijn heftruck helemaal kort en klein geslagen. Er is geen enkele ruit meer heel. Uit de hoogtewerker werden de batterijen verwijderd en van de toiletcontainer die ik er had geplaatst blijft ook al niet veel over. Het grootste verlies is echter de diefstal van oude radiatoren. Het gaat om antieke exemplaren in rococostijl op pootjes. In totaal zijn er zo’n 60 stuks verdwenen. De dieven moeten ofwel een vrachtwagen hebben gehad ofwel een bestelwagen maar dan moeten ze wel een paar keer heen en terug zijn gereden. Ik schat dat al die radiatoren samen toch zo’n slordige 12 ton wegen. Ik hoop niet dat ze gestolen zijn om als oud ijzer te verhandelen…”

Niet te beveiligen

Frederik is het magazijn nu aan het leegmaken want hij heeft intussen een nieuwe vestiging gevonden. “Ik ben blij dat ik mijn stock kan verhuizen want me beveiligen bleek hier onmogelijk. Het hangslot op de poort wordt gewoon opengeknipt. Ik heb hier drie keer op rij camera’s gehangen maar die werden eveneens gestolen. De laatste keer heb ik de camera op grote hoogte gehangen maar dan zie je natuurlijk niks meer op de beelden. Sociale controle is er ook al niet want het gaat om een groot terrein waar weinig activiteit is.”

Beloning

Er is nu een beloning uitgeloofd voor wie een gouden tip kan bezorgen. Wie Frederik op het spoor kan zetten van de gestolen radiatoren kan een beloning verdienen van 1.000 euro. Voor identificatie van de daders van het vandalisme is Frederik bereid 500 euro te betalen. “Ik ben zelf ook volop bezig met onderzoek. Op een zoekertjessite had ik een radiator gezien die wel heel erg gelijkend was op één van de gestolen exemplaren. Toen ik contact legde, werd de advertentie echter plots verwijderd. Het bevestigt wel mijn vermoeden dat ze vroeg of laat ergens zullen opduiken.”

Wie meer informatie heeft over het vandalisme of de diefstallen kan dit melden via vintagestockandsupplies@gmail.com.