Vanaf maandag twee weken werken op kruispunt N16-Doornstraat JVS

10 oktober 2019

14u13 0 Temse Komende maandag 14 oktober starten werkzaamheden op het kruispunt van de N16 met de Doornstraat in Temse. Die duren tot vrijdag 25 oktober.

De verbreding van het begin van de Doornstraat en een langere voorsorteerstrook voor het verkeer uit de Doornstraat dat linksaf slaat richting Bornem: dat is het doel van de werken op het kruispunt van de N16 met de Doornstraat. Daardoor moet de filevorming in de Doornstraat verminderen. Die werken starten maandag.

Door de aanpassing van de rijweg ter hoogte van de Doornstraat zal hier éénrichtingsverkeer worden ingevoerd, in de rijrichting van de N16. Een omleiding is gepland via Hoogkamerstraat en Eigenlostraat. De werken zouden op vrijdag 25 oktober moeten afgerond zijn.