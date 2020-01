Van kleine rivierboten tot gastankers en boorplatform: Op Stoapel maakt inventaris van alle schepen die bij Boelwerf van de helling rolden Kristof Pieters

07 januari 2020

14u50 2 Temse 25 jaar na het faillissement van de Boelwerf heeft de vzw Op Stoapel een uniek overzichtswerk gemaakt van alle realisaties van deze legendarische scheepswerf. In totaal gaat het om 1.551 schepen en watergebonden constructies. De meest tot de verbeelding sprekende zijn de grote zeeschepen en het boorplatform Yatzy uit de laatste periode van de scheepswerf. “Die maakten echter meteen duidelijk dat de werf haar limieten had bereikt”, zegt samensteller Eddy Van Grevelinge.

In 1994 viel het doek definitief voor de Boelwerf. “Een pijnlijke periode in onze geschiedenis en het einde van het visitekaartje van de gemeente”, zegt burgemeester Luc De Ryck. “Het is echter belangrijk dat we niet vergeten wat voor moois hier allemaal gerealiseerd is.”

Dat vindt ook de erfgoedvereniging Op Stoapel waarvan heel wat leden ex-Boelwerfwerknemers zijn. De vzw stelde dinsdag het boek ‘Made in Belgium by Boelwerf’ voor. “Dit boek is het sluitstuk van het herdenkingsjaar van het faillissement 25 jaar geleden”, zegt voorzitter Lieven Muësen. “Het is een overzichtswerk van 165 jaar scheepsbouwactiviteit in Temse. De ruggengraat is een bouwlijst met alle schepen en watergebonden constructies die op de werf zijn gemaakt. Sommige zijn intussen gesloopt, andere varen nog rond. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met zorgvuldig gekozen foto’s uit de archieven van Op Stoapel, het Rijksarchief Antwerpen-Beveren en de gemeente Temse. De foto’s werden aangevuld met leuke weetjes en historische info.”

Van de eerste de zestig jaar zijn er van de Boelwerf weinig gegevens bewaard gebleven. “Het ritme lag toen op iets meer dan één boot per jaar”, weet Eddy Van Grevelinge. Hij werkte zelf 22 jaar op de Boelwerf en is een fervent scheepspotter. “Ik ben begonnen aan het samenstellen van een bouwlijst toen ik in Rotterdam een schip zag liggen dat op de Boelwerf was gemaakt”, vertelt hij. “Intussen heb ik zo’n 4.300 bladzijden verzameld en de zoektocht is nog niet ten einde. Schepen veranderen geregeld van naam maar het internet is wel een groot hulpmiddel. Er zijn verschillende websites waar scheepspotters foto’s plaatsen en zelfs op een Russische site heb ik info gevonden om deze database te helpen samenstellen.”

Begin jaren zeventig begonnen de orders voor de Boelwerf terug te lopen. De laatste 15 jaar werden er slechts 52 schepen gebouwd maar daarbij moet wel gezegd dat het voor die tijd mastodonten waren zoals de methaantanker Methania en het containerschip Ortelius. “Ik heb aan beide schepen meegewerkt”, blikt Eddy terug. “De Methania was toen de grootste gastanker ter wereld en een technologisch hoogstandje. Ook de Ortelius was destijds het grootste containerschip en kon 2.500 containers vervoeren. Ter vergelijking: de recordschepen die nu in het Deurganckdok aanmeren tellen 23.000 containers en meer aan boord.” In de jaren zeventig werd dan ook al duidelijk dat de Boelwerf tegen haar limieten zat wat betreft de grootte van de schepen. “Dat werd bepaald door de ligging van Temse zo ver landinwaarts en de geringe doorvaarbreedte van de brug. Tegelijk groeide ook de concurrentie in Azië”, vult Lieven Muësen aan.

Rijksarchivaris Johan Dambruyne blikt tevreden terug op de samenwerking voor het boek. “Het aantal mensen dat de werf het gekend zal met de jaren steeds meer afnemen en dat maakt dat het Boelwerfarchief zo belangrijk is. Het faillissement luidde het einde in van een economisch tijdperk en de sector van de scheepsbouw. Zoiets verdient een plaats in de analen van de geschiedenis. We kunnen dan ook alleen maar toejuichen dat Op Stoapel dit collectief geheugen mee in stand houdt.”

Het boek telt 208 bladzijden en kost 35 euro. Het is te bestellen via http://www.opstoapel.org