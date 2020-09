Van autoluw winkellint tot waterplein op Markt: Masterplan moet centrum nieuwe identiteit geven Kristof Pieters

01 september 2020

16u05 3 Temse De komende jaren staan er heel wat ingrijpende projecten op stapel in en rond het centrum van Temse. Er ligt nu een masterplan op tafel dat de krijtlijnen hiervoor uitzet. Concreet wil men het centrum autoluwer maken en meer groene open ruimte creëren. Ook de connectie met het water moet terug voelbaar worden. Dat gebeurt niet door de Scheldedijk door te steken maar wel met een originele bovengrondse buffering van regenwater.

Twee jaar lang is er aan gewerkt: het ‘master- en beeldkwaliteitsplan’ voor het centrum van Temse. Het is een visie over hoe het centrum van heringericht moet worden, gefaseerd over verschillende jaren en bestuursperiodes heen. De gemeenteraad kreeg het maandagavond voorgelegd. “Het is een erg ambitieus plan dat het uitzicht van onze gemeente volledig zal veranderen”, zeggen schepen van Ruimtelijke Planning Wim Van Rossen (Open Vld) en zijn collega van Mobiliteit en Openbare Werken Lieve Truyman (N-VA). “Het centrum is nu sterk verdicht en bevat weinig groen. Parkeren domineert het straatbeeld en het doorgaand verkeer zorgt voor overlast. Dat moet veranderen. Het centrum moet in de toekomst nog meer het kloppend hart worden van de gemeente.”

Verkeersluw centrum

Om dit te bereiken wil men het centrum verkeersluw maken met voorrang voor fietsers en wandelaars. “Maar het moet vooral ook een pak groener worden. Waar mogelijk gaan we ontharden en er komen verschillende pleinen bij.” Het hart van het centrum wordt gevormd door de Markt, het winkellint Kouterstraat-Pastoor Boelstraat en de verbinding tussen beide door de Akkerstraat. Momenteel staan er heel wat grote projecten op stapel in deze omgeving. Op de OCMW-campus is men al bezig met een belangrijke vernieuwingsoperatie, er komt een nieuwe polikliniek van het AZ Nikolaas en het voormalig Instituut Sint-Amelberga wordt een woonproject met veel groen.

Winkellint Kouterstraat

De eerste belangrijke stap wordt binnen twee jaar gezet met de heraanleg van de Kouterstraat. “Er komt een volledige heraanleg met brede voetpaden en een vrije busbaan die tegelijk dienst doet als fietsstraat”, legt schepen Truyman uit. “Er blijft één rijbaan over voor autoverkeer in de richting van de Pastoor Boelstraat. In het midden van de rijbaan komt een strook voor groen, waterbuffering en enkele plaatsen voor kortparkeren. Ter compensatie voor het verlies aan parkeerplaatsen wordt een nieuwe parking aangelegd met 24 plaatsen voor de residentie Elisabeth.” Het centrum krijgt twee grote entrees via de Vrijheidstraat en Gasthuisstraat. Dat zal visueel worden versterkt met verkeersremmers en een zone 30. De Akkerstraat krijgt op termijn een knip om doorgaand verkeer uit het centrum te houden.

Water bovengronds bufferen

Niet alleen het groen moet tot diep in het centrumgebied doordringen. Ook de connectie met het water moet terug voelbaar worden. “En dat gaan we natuurlijk niet doen door de Scheldedijk door te steken maar wel door regenwater aan de oppervlakte te bufferen”, vervolgt Truyman. “We zitten in Temse met een natuurlijke glooiing en van dat reliëf willen we gebruikmaken. In de Kouterstraat zullen er in het midden van de weg waterborders komen met planten waar het water traag kan wegvloeien.” Het meest opvallend is ongetwijfeld het ‘waterplein’ op de Markt. “Bij regen vormt zich een vijver die daarna traag weer leegloopt. Rondom willen we een soort amfitheater met zitbanken zodat er ook nog altijd evenementen kunnen doorgaan. Parkeren zal op die plek niet meer mogelijk zijn maar er is voldoende plaats rondom de kerk.”

Meer groen en pleintjes

Er komen ook nieuwe pleintjes verspreid over het centrum. In Mariadal en op de ISA-site zijn de plannen al concreet. Op langere termijn wordt er ook gedacht aan de DACCA-site na de verhuis van de technische diensten en een publiek gebruik van een deel van de speelplaats van de Sint-Amelbergaschool tussen de Akkerstraat en Scheldestraat. “Het zijn de ‘binnenkamers’ van het centrum die zuurstof en ademruimte geven. We willen echter ook in de straten zelf verspreid speelelementen plaatsen.”

Het beeldkwaliteitsplan moet er tot slot over waken dat alle gebruikte materialen, verlichting, straatmeubilair, enz. uniform is. “Een heel deel van ons masterplan zal de komende vijf jaar worden uitgevoerd, maar uiteraard zal dit volgende legislatuur nog verdergezet moeten worden. Met dit plan kunnen alle verschillende projecten echter als één geheel worden benaderd. Het is een werk van lange adem maar de richting is uitgezet waar we naartoe willen.”