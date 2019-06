Unizo houdt zomerse ‘last minute shopping’ JVS

26 juni 2019

16u42 0 Temse Van donderdag 26 tot zondag 30 juni is er in Temse de actie ‘last minute shopping’, bij 11 deelnemende handelaars.

Met de actie wil de lokale Unizo-afdeling consumenten aanzetten om lokaal te winkelen. Daarom lanceerde het midden juni de ‘Winkelhier’-campagne. “Waarom dit weekend niet eens komen ‘winkelhieren’ in Temse? Ontdek de gezellige boetiekjes, een aangenaam terrasje, de warme bakker om de hoek of een lekkere steak voor op de barbecue van de slager in de straat. De deelnemende handelaars zijn te herkennen aan de ‘last minute shopping’-affiche die aan hun etalage prijkt.”

De volgende handelszaken nemen deel: De Knuffelbeer, Hauman, schoenen en lederwaren Berga, Donna Poi, schoonheidscentrum Hilde, optiek Van Bael, Heyman Reference, Lots...of, Vicky Shoes, Lingerie Bilitis, Claudia en Cosenza. Dat zijn winkels in de Akkerstraat, A. Wautersstraat, Kouterstraat, Kasteelstraat, Krijgsbaan, Scheldestraat en Vrijheidstraat.