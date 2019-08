Uitwijkmanoeuvre voor overstekende kat: bestuurder gewond en twee auto’s rijp voor schroothoop Kristof Pieters

20 augustus 2019

01u34 0 Temse Een overstekende kat heeft maandagavond een zwaar ongeval veroorzaakt op de Cauwerburg in Temse. Een jonge bestuurder raakte gewond en twee auto’s werden tot schroot herleid.

Het dier stak omstreeks 22.30 uur de Cauwerburg in Temse over. De bestuurder van een Renault Clio, die in de richting van Tielrode reed, moest daardoor uitwijken en daarbij ging het fout. Hij ramde een geparkeerde Ford die tot schroot herleid werd. Ook een geparkeerde Audi raakte licht beschadigd. De jonge chauffeur raakte bij de zware klap gewond en werd voor verzorging naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Zijn auto en het aangereden voertuig werden getakeld. De kat ging het beter af; zij bleef ongedeerd en verdween in de nacht.