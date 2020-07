Uitslaande brand vernielt stacaravan op recreatiedomein Waesmeer Kristof Pieters

12 juli 2020

20u37 10 Temse Een stacaravan is zondag volledig in de as gelegd bij een felle brand op het recreatiedomein Waesmeer in Temse. De brandweer kon vermijden dat het vuur uitbreidde naar aanpalende vakantiehuisjes. Er vielen geen gewonden



Bewoners werden zondagavond gealarmeerd door enkele knallen. Er was meteen een grote rookontwikkeling waar te nemen rond een vaste stacaravan in de Cabinestraat op het recreatiedomein Waesmeer. Bij aankomst van de brandweer stond de caravan reeds volledig in lichterlaaie en was de brand al uitslaand. Een grote rookpluim was van ver zichtbaar.

In een naastgelegen huisje was een oudere dame aanwezig. Zij was zich van nog geen kwaad bewust en werd door een overbuur en de politie in veiligheid gebracht. Er werd namelijk gevreesd voor ontploffingsgevaar door de mogelijke aanwezigheid van gasflessen in de brandende caravan. Gelukkig bleek dat al snel niet het geval te zijn. De brandweer kon de aanpalende huisjes en caravans vrijwaren. Enkel het dichtstbijzijnde huisje liep wat schroeischade op door de stralingshitte van de brand. Hoe het vuur kon ontstaan is niet duidelijk. In de getroffen caravan zou niemand aanwezig geweest zijn op het moment dat het vuur uitbrak. Er vielen dan ook geen gewonden.