Uitbreiding recyclageparken Temse en Waasmunster op komst Joris Vergauwen

02 juni 2020

15u29 0 Temse Na de uitbreiding van het recyclagepark aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas kijkt afvalintercommunale MIWA nu naar Temse en Waasmunster.

Om het stijgend aantal bezoekers - vorig jaar waren het er meer dan 317.000 - op een goeie manier te verwelkomen, investeerde MIWA in de modernisering en uitbreiding van het recyclagepark aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas. De bestaande locatie van 5.000 m² werd grondig gerenoveerd en uitgebreid naar meer dan 9.500 m². MIWA beschikt nu over zes volwaardige recyclageparken in Sint-Niklaas, Nieuwkerken, Temse, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Waasmunster.

Het werk is daarmee nog niet helemaal af. “We gaan nog twee recyclageparken uitbreiden. In Temse is er die noodzaak. Daar willen we het recyclagepark met de helft uitbreiden. Daarna, over twee à drie jaar, is het de beurt aan Waasmunster. Dat park is relatief klein en heeft meer ruimte nodig”, aldus MIWA-voorzitter Filip Baeyens (N-VA).



Door de werken in de Neerstraat zullen inwoners van Waasmunster zich moeten wenden tot andere recyclageparken van MIWA. Wellicht zullen ze in eerste instantie afzakken naar Vlyminckshoek in Sint-Niklaas, dat het dichtst bij Waasmunster ligt.