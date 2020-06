Twee zwaargewonden bij steek- en schietpartij vlakbij N16 in Temse Kristof Pieters

04 juni 2020

04 juni 2020

Op het kruispunt van de Gasthuisstraat en de N16 in Temse zijn woensdagavond twee zwaargewonden gevallen bij een steek- en schietpartij.

De feiten deden zich voor rond 22.30 uur op straat. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was. Eén jongeman werd in de benen geschoten. Dader werd door een derde persoon daarop neergestoken, de hij kreeg verschillende messteken in de borst en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het UZA. Het slachtoffer met de schotwonde werd overgebracht naar het AZ Nikolaas. Voorlopig zou de toestand van beide slachtoffers stabiel zijn. De lokale politie van de zone Kruibeke-Temse bevestigt het incident maar wil verder geen commentaar kwijt. De zaak wordt onderzocht door het parket Oost-Vlaanderen.