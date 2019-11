Twee restaurants in Gault&Millau, Het Moment stijgt naar 13 op 20 JVS

04 november 2019

17u31 3 Temse Dezelfde twee restaurants verdedigen de eer van Temse in de nieuwe culinaire gids Gault&Millau. Wilford T krijgt opnieuw 14 op 20, Het Moment stijgt naar 13 op 20.

Vorig jaar was restaurant Het Moment in de Parklaan nieuwkomer in Gault&Millau met 12 op 20. De inspecteurs van de culinaire gids hebben progressie gezien in het restaurant van Nicolas Hauman en Chana Neve en geven hen in de nieuwe gids een punt meer, 13 op 20.

Wilford T van chef Tom Vermeiren en Delphine Van Snick op de Wilfordkaai behoudt de score van 14 op 20.

Tabel (best helemaal onderaan je artikel)