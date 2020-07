Twee poezen overleven brand in appartement niet, flat onbewoonbaar Kristof Pieters

04 juli 2020

21u31 0 Temse In de Tulpenlaan in Temse zijn zaterdag twee katten om het leven gekomen bij een brand in een appartement aan de Tulpenlaan. Buren merkten heel wat rook op en verwittigden de brandweer. Een bergruimte in het getroffen appartement brandde volledig uit, de rest van de woning hing vol dikke rook die de twee poezen des huizes fataal werd.

De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, er vielen dan ook geen gewonden. De bewoners van enkele aangrenzende appartementen moesten uit voorzorg hun woonst tijdelijk verlaten, maar hun flats liepen geen schade op. Het getroffen appartement liep zware schade op en is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand is accidenteel en ligt naar alle waarschijnlijkheid bij een defect of kortsluiting aan een elektrisch toestel.