Twee nieuwe CNG-bestelwagens helpen uitstoot beperken Kristof Pieters

13 januari 2020

14u46 1 Temse Als één van de trekkers van Waasland Klimaatland nam Temse zich in 2015 voor om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Om die belofte te kunnen waarmaken, werden twee nieuwe bestelwagens op CNG aangekocht.

De vergroening van het gemeentelijk wagenpark is al enkele jaren bezig. In het verleden werden al elektrische bromfietsen aangekocht voor de gemeentelijke bodes, een milieuvriendelijke handicar voor woonzorgcentrum De Reiger en twee lichte vrachtwagens op CNG voor de Milieu- en Groendienst. Daar komen nu dus twee bestelwagens bij op CNG (Compressed Natural Gas of ‘samengedrukt aardgas’). Eén voertuig zal gebruikt worden door de werkploeg, en één werd ingericht als personenvoertuig en kan dus polyvalent gebruikt worden door zowel werkleiders van de verschillende uitvoerende diensten als door de administratie.