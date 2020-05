Twee jonge mannen levensgevaarlijk gewond nadat hun wagen over de kop gaat op N41 Kristof Pieters

21 mei 2020

01u43 12 Elversele Bij een zwaar ongeval op de N41 in Elversele zijn woensdag in de late avond twee jonge mannen levensgevaarlijk gewond geraakt. Hun wagen botste tegen een tunnelwand en sloeg over de kop.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het ongeval gebeurde op de N41 in de richting van Hamme. In de tunnel ter hoogte van de Duivenhoek in Elversele verloor de bestuurder de controle over zijn voertuig. Na een lange slip knalde de wagen tegen de tunnelwand en sloeg over de kop. Een wagen, die uit de tegenovergestelde richting kwam, reed frontaal in op het wrak. De bestuurster, een jonge vrouw uit Beveren, kwam er zonder een schrammetje vanaf. De twee inzittenden in de andere wagen moesten uit echter uit hun voertuig bevrijd worden en raakten levensgevaarlijk gewond. Beiden hebben de buitenlandse nationaliteit en hadden een tijdelijke verblijfsvergunning. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De N41 was een hele tijd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Er werd via de rotonde boven de tunnel een korte omleiding ingesteld.