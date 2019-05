Twee gewonden bij kop-staartaanrijding op N16 Kristof Pieters

27 mei 2019

Zondagavond was er op de N16 richting Sint-Niklaas een kop-staartaanrijding tussen twee voertuigen. Een 35-jarige bestuurder uit Lokeren stond met zijn Audi voor het rode licht te wachten toen er plots een VW Polo op zijn wagen inreed. De bestuurder hiervan was een 47-jarige man uit Antwerpen. Hij had niet opgemerkt dat het voertuig stilstond, volgens zijn verklaring was hij verblind door de zon. De bestuurder en één passagier uit het aangereden voertuig werden licht gewond door de aanrijding. Aan boord van de aangereden auto zat ook een baby maar die bleef gelukkig ongedeerd. Beide voertuigen werden getakeld. De brandweer moest de rijbaan opkuisen.