Twee dodelijke slachtoffers bij reeks ongevallen op de E17: autotransport en vrachtwagen in lichterlaaie, snelweg volledig afgesloten

Temse

Een autotransport en een vrachtwagen staan momenteel in lichterlaaie op de E17 richting Antwerpen in Temse. Vermoedelijk is de brand ontstaan na een kop-staart-aanrijding in de staart van de file van een eerder ongeval in Kruibeke. Er is sprake van één dodelijk slachtoffer. Het vuur is overgeslagen op de berm, met erg veel rookontwikkeling tot gevolg. De snelweg is volledig afgesloten tussen Sint-Niklaas-Centrum en Haasdonk. Ter hoogte van de overgang Waasmunster - Sint-Niklaas is later nog een bestelwagen op een vrachtwagen ingereden. Ook daar kwam de bestuurder om het leven. Alle verkeer staat stil, de snelweg is afgesloten.