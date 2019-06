Twee bestuurders betrapt op rijden onder invloed PKM

10 juni 2019

18u15

Tijdens controles in de Hoogkamerstraat en in de Kasteelstraat in Temse werden voorbije weekend twee bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Een 44-jarige man uit Temse moest zijn rijbewijs afgeven voor 6 uur en een 74-jarige man uit Temse mocht zijn auto drie uur aan de kant laten staan.