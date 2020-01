Twee auto’s botsen: bestuurster in shock JVS/PKM

28 januari 2020

23u28 0 Temse Op het kruispunt van de Pastoor Boelstraat met de Eeckhoutdriesstraat in Temse zijn dinsdagavond twee auto’s met elkaar in aanrijding gekomen.

Het ongeval gebeurde rond 19 uur. Beide auto’s liepen bij de botsing blikschade op. De bestuurster van een Golf verkeerde na het ongeval in shock. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse om brokstukken en gelekte olie van de rijbaan te verwijderen. Er was even verkeershinder.