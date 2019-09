TuinHier viert honderdste verjaardag JVS

10u20 0 Temse De vereniging TuinHier uit Tielrode heeft het voorbije weekend zijn honderdste verjaardag gevierd.

Verenigingen die na 100 jaar nog springlevend zijn, zo vaak gebeurt het niet. TuinHier uit Tielrode - voorheen Volkstuinen, oorspronkelijk ‘Het Werk van den Akker’ - is vanaf dit jaar ‘eeuweling’. Dat werd vorige zaterdag gevierd in de feestzaal van het gemeentehuis, waar een academische zitting plaatsvond. In aanwezigheid van een 75-tal genodigden gaven een aantal sprekers een uiteenzetting: TuinHier Tielrode-voorzitter Suzy Vandaele, inspecteur Remy Vangoidsenhoven van TuinHier Waasland, provinciaal voorzitter van TuinHier Alexander Vercamer en burgemeester Luc De Ryck. Een speciale huldiging was er voor Suzy Vandaele, die voorzitter is sinds 1983, en de 87-jarige Albert D’Eer, het oudste actieve lid van de vereniging.