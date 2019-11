Tuinberging gaat in vlammen op Kristof Pieters

26 november 2019

13u40 2 Temse In de tuin van een woning in de Doornstraat in Temse is dinsdag een tuinberging in vlammen opgegaan.

Het was een voorbijganger die rond 10.30 uur vlammen opmerkte vanaf Sweigers-Zuid. De brandweer kwam ter plaatse en trof achteraan in de tuin een brandende tuinberging aan. Het kleine tuinhok van zo’n 4 vierkante meter was ondertussen reeds grotendeels uitgebrand. Het vuur was snel onder controle. De brand ontstond waarschijnlijk door een kortsluiting.