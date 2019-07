Trucker dood aangetroffen naast bestuurscabine, man kwam om het leven door val Kristof Pieters

06 juli 2019

22u53 11 Temse In de Laagstraat in Temse werd zaterdag een lugubere ontdekking gedaan. Naast een geparkeerde vrachtwagen langs de kant van de weg werd het levenloze lichaam van een man ontdekt. Het parket stuurde het labo en een wetsdokter ter plaatse. Na onderzoek blijkt er geen kwaad opzet in het spel te zijn. De man kwam om het leven door een val uit zijn cabine.

Het waren voorbijgangers die zaterdagmiddag alarm sloegen nadat ze in de Laagstraat een man in een grote plas bloed aantroffen. Het slachtoffer lag vlak naast de bestuurscabine van een vrachtwagen. Om de doodsoorzaak en het tijdstip van overlijden te kunnen achterhalen, stuurde het parket het labo en een wetsgeneesheer ter plaatse. De Laagstraat was hierdoor enkele uren afgesloten voor alle verkeer.

Het onderzoek heeft intussen uitgewezen dat er geen kwaad opzet in het spel is. Het slachtoffer is een 46-jarige Roemeen die zijn truck in het industriepark naast de E17 had geparkeerd om er zijn verplichte rustpauze te nemen. Vermoedelijk heeft hij het evenwicht verloren toen hij in zijn bestuurscabine wou klauteren. De man viel achterover en kwam met zijn hoofd op het asfalt terecht. De hoofdwonde die hij hierbij opliep, werd hem fataal.