Trucker dood aangetroffen in cabine, parket onderzoekt verdacht overlijden Kristof Pieters

06 juli 2019

22u53 3 Temse In de Laagstraat in Temse werd zaterdag een lugubere ontdekking gedaan. In een geparkeerde vrachtwagen langs de kant van de weg werd het levenloze lichaam van een man ontdekt, naar alle waarschijnlijkheid de chauffeur van de vrachtwagen. Het gaat om een verdacht overlijden.

De man werd in een grote plas bloed aangetroffen. Vermoedelijk was hij al een aantal uren overleden. Om de doodsoorzaak en het tijdstip van overlijden te kunnen achterhalen kwam een afstappingsteam van het gerecht ter plaatse. Over de identiteit van de man is nog niks geweten. De Laagstraat in het industrieterrein naast de E17 was afgesloten voor alle verkeer en passanten.