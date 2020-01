Tractor brandt volledig uit naast paardenstalling Kristof Pieters

07 januari 2020

23u39 0 Temse In de Veldstraat in Temse is dinsdagavond op een paardenfokkerij een tractor volledig in vlammen opgegaan. Het landbouwvoertuig stond achteraan op een terrein geparkeerd, gelukkig op veilige afstand van de stallingen en woningen.

Bij aankomst van de opgeroepen brandweer van de brandweerposten Temse en Sint-Niklaas stond de tractor reeds volledig in lichterlaaie. Het vuur was gelukkig op een vijftal minuten volledig onder controle. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand ligt naar alle waarschijnlijkheid bij een technisch defect. De eigenaar had eerder al technische problemen ondervonden aan het voertuig.