Toerisme Temse blikt vooruit op nieuw toeristisch seizoen, Jommeke-ballon wordt blikvanger Kristof Pieters

20 januari 2020

12u06 6 Temse Toerisme Temse heeft op de traditionele nieuwjaarsreceptie naar goede gewoonte al eens vooruitgeblikt op het nieuwe toeristisch seizoen. De stripgemeente zal ook in 2020 zijn naam eer aan doen met de doop van de nieuwe Jommeke-ballon als hoogtepunt.

Temse richt zich vooral naar het eendagstoerisme en uiteraard zijn de grote troeven nog steeds de Schelde en Durme met alles wat daarbij hoort, zoals het boottoerisme, de wandel- en fietspaden op de vele dijken en de horeca. Overnachten kan hier ook want Temse telt intussen drie hotels en een tiental B&B’s. Ook vinden steeds meer eigenaars van een mobilhome hun weg naar de motorhomeparking op De Zaat. Dit maakt dat groepen vaker Temse opnemen in hun programma voor een één- of meerdaags verblijf.

In 2005-2007 beleefde Temse een absoluut toeristisch hoogtepunt met de komst van 2.000 Amerikaanse toeristen. Het bezoek kaderde in een Europese cruise. Als gevolg daarvan zijn sindsdien steeds Amerikaanse toeristen blijven komen, zij het onder een andere vorm, met name een combinatie van fietsen en varen (bike-barge cruises). In opdracht van de Amerikaanse reisorganisatie VBT (Vermont Bicycle Tours) bracht het Nederlandse reisschip MPS IRIS ook in 2019 zo’n 2.000 Amerikaanse fietstoeristen naar Temse en de Scheldestreek. Rita Heerwegh, voorzitter van Toerisme Temse, geeft het jaarrapport dan ook een grote onderscheiding.

Eigen warmeluchtballon

Burgemeester Luc De Ryck, bevoegd voor Toerisme, stond op de nieuwjaarsreceptie ook al even stil bij het nieuwe seizoen. “De uitschieters situeren zich ook nu op het vlak van de strip en de vele feestelijkheden, maar de onbetwiste nummer 1 wordt de doop van onze eigen warmeluchtballon”, licht hij een tipje van de sluier. Het gaat om een initiatief en realisatie van de ervaren Temsese ballonvaarder Koen De Jonghe in samenwerking met het gemeentebestuur en Toerisme Temse. Op de ballon zal de stripheld Jommeke prijken, ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag.

Onder de ruim 100 aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie werden ook nog drie boekenpakketten verloot, voorzien van actuele Temsese publicaties. Alle aanwezigen ontvingen ook de nieuwe toeristische brochure, die een overzicht biedt van alle activiteiten die nog op til zijn.