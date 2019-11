Tiental bewoners geëvacueerd door brand in keuken van appartement Kristof Pieters

21 november 2019

00u25 0 Tielrode Een tiental bewoners van een klein appartementsgebouw aan de Hogenakkerstraat in Tielrode moesten woensdagavond een tijdje hun flat verlaten nadat er in een appartement op de eerste verdieping brand was uitgebroken in de keuken.

De brand werd omstreeks 22 uur opgemerkt en ging gepaard met heel wat rookontwikkeling. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur al gauw onder controle. De bewoners van het getroffen appartement, een jong koppel, raakte niet gewond maar verkeerde wel in shock. Ze werden in de ziekenwagen opgevangen. De schade aan het getroffen appartement bleef beperkt tot de keuken. De andere flats liepen geen schade op. Vermoedelijk is een kortsluiting aan de dampkap de oorzaak van de brand.